기아 ‘디 올 뉴 셀토스’ 하이브리드 무기 장착… 소형 SUV 시장 평정

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올해 1월 전격 출시된 기아의 2세대 완전변경 모델 ‘디 올 뉴 셀토스’(사진)가 압도적인 상품성을 앞세워 올 상반기 국내 소형 SUV 시장의 왕좌를 굳건히 지키고 있다. 6년 만의 풀체인지를 거친 이 모델은 차체 강성을 20% 높인 3세대 K3 플랫폼을 채택하고, 실내 공간을 60㎜ 늘려 준중형급의 넉넉한 거주성과 536ℓ의 적재 공간을 확보한 것이 흥행 비결로 꼽힌다. 시장 가격은 가솔린 터보 2477만원, 출시 당시 큰 화제를 모았던 1.6 하이브리드 모델은 세제혜택 반영 기준 2898만원부터 책정되어 젊은 층의 선택을 한몸에 받고 있다.특히 흥행 일등 공신은 셀토스 최초로 탑재된 하이브리드 파워트레인이다. 스마트 회생 제동 3.0과 경로 예측 제어 시스템을 결합해 복합연비 19.5㎞/ℓ라는 경이로운 효율을 증명하며 고유가 시대의 대세로 자리 잡았다. 여기에 동급 최초로 탑재된 전방 충돌방지 보조 2와 고속도로 주행 보조 2 등 상위 차급 수준의 첨단 안전 장치는 물론, AI 어시스턴트 기반 인포테인먼트(ccNC)와 야외 전력 활용이 가능한 실내 V2L까지 두루 갖췄다.