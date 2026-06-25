현대 ‘더 뉴 그랜저’ 생성형AI로 플래그십 세단 품격 UP

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난달 출시된 현대자동차의 플래그십 세단 ‘더 뉴 그랜저’(사진)가 독보적인 헤리티지에 최신 기술을 더해 국내 고급차 시장에서 가파른 흥행세를 이어가고 있다.신모델은 날렵한 ‘샤크 노즈’ 전면부와 심리스 호라이즌 램프로 미래지향적인 비례감을 완성한 것이 특징이다. 라인업은 가솔린 2.5(4185만원부터), 가솔린 3.5, LPG 3.5, 가솔린 1.6 터보 하이브리드(세제혜택 전 4864만원부터) 등 4가지 엔진으로 운영된다.특히 현대차 최초로 탑재된 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’는 스마트폰처럼 차량 내 앱마켓에서 영상·게임 앱을 다운로드할 수 있으며, 생성형 AI ‘글레오 AI’를 통해 지식 검색과 일정 추천까지 지원한다. 여기에 내연기관 최초의 페달 오조작 안전 보조(PMSA), 합산 최고출력 239마력의 차세대 하이브리드 시스템, 동급 최초 2열 리클라이닝·통풍 시트 등 혁신 사양을 집약해 플래그십 세단의 새로운 기준을 세웠다는 평가다.