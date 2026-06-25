‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기 69분 완성… 신혼부부 필수템 등극

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삼성전자가 하드웨어 혁신과 진화한 AI 기능을 집약한 2026년형 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’(사진)를 앞세워 프리미엄 가전 시장 공략에 속도를 내고 있다. 이 제품은 전년 대비 약 40%의 판매량 성장을 기록하며, 특히 혼수 장만을 앞둔 신혼부부 사이에서 필수 가전으로 확고히 자리 잡았다. 다크스틸, 그레이지 등 5가지 색상으로 판매 중이며 가격은 사양에 따라 319만9000원부터 429만9000원 사이다.이 제품은 세탁 25kg, 건조 20kg으로 국내 일체형 제품 중 최대 용량을 구현해 여름철 대용량 빨래도 거뜬히 소화한다. 메인 열교환기에 ‘부스터 열교환기’를 추가해 건조 용량을 전작보다 2kg 늘렸으며, 탈수 단계부터 내부 온도를 올리는 ‘프리히트(Pre-heat)’ 방식을 적용해 건조 효율을 높였다. 이를 통해 쾌속 코스 기준 단 69분 만에 세탁부터 건조까지 끝마친다. 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 고도화된 ‘빅스비’와 옷감 감지 ‘AI 맞춤+’ 기능 등 삼성 가전만의 차별화된 AI 기술도 대거 탑재됐다.삼성전자는 신혼부부 및 맞벌이 가구의 라이프스타일에 맞춘 대대적인 서비스와 혜택을 가동하고 있다. 혼수 고객 전용 플랫폼을 통해 특별 혜택을 제공하는 것은 물론 전국 ‘웨딩 전문 스토어’를 통해 맞춤형 컨설팅을 진행 중이다. 또한 신혼부부를 위한 특별 구독 서비스인 ‘AI 구독클럽’을 통해 설치 후 방문 사용법을 안내하는 ‘웰컴 튜토리얼’과 맞벌이 부부를 위한 주말·야간 맞춤 설치 등 고객 만족도를 높이고 있다.