에이전틱 AI ‘갤럭시 S26 시리즈’ 흥행돌풍… 역대 최다 135만대 예약

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삼성전자의 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’(사진)가 국내 사전 판매 135만대를 기록하며 역대 갤럭시 S 시리즈 중 최다 실적을 갈아치웠다.이번 시리즈의 핵심은 사용자의 맥락을 정교하게 이해하고 필요한 기능을 선제적으로 제안하는 ‘에이전틱 AI’다. 대화 흐름을 실시간으로 분석해 사진 공유나 일정 추가를 제안하는 ‘나우 넛지’와 스케줄 관리를 돕는 ‘나우 냈다‘ 등 진화한 갤럭시 AI 기술이 흥행 돌풍을 견인했다는 분석이다.강력해진 개인정보 보호와 보안 솔루션도 눈에 띈다. 특히 ‘갤럭시 S26 울트라’는 스마트폰 최초로 측면 시야에서 화면 노출을 제한하는 ‘프라이버시 디스플레이’를 탑재해 외부 정보 유출을 원천 차단했다. 여기에 미확인 전화를 AI가 대신 받아 정리해주는 ‘통화 스크리닝’과 하드웨어 기반의 ‘녹스 볼트‘, 개인화 AI 데이터 보안 솔루션 ‘킵(KEEP)’을 결합해 역대 가장 안전한 모바일 보안 환경을 구축했다.하드웨어와 크리에이티브 성능 역시 정점을 찍었다. 울트라 모델 기준 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’와 대형 베이퍼 챔버를 탑재해 발열과 끊김 현상을 잡았으며, 2억 화소 광각 카메라를 바탕으로 전문가급 영상 촬영을 지원한다. 텍스트 입력만으로 이미지를 자연스럽게 확장·수정하는 생성형 AI 기반 ‘포토 어시스트‘와 콘텐츠 제작 도구인 ‘크리에이티브 스튜디오’는 사용자에게 한 차원 높은 창작 경험을 선사한다.