롯데마트, 청년 농부 육성 시동… 친환경 농업 역량 강화

이미지 확대 지난 21일 ‘친환경·저탄소 청년 농부 대상 역량 강화 교육’에 참여한 청년 농부 25명과 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. 롯데마트 제공

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롯데마트는 지난 21일부터 22일까지 이틀간 오산 롯데인재개발원에서 청년 농부 25명을 대상으로 ‘친환경·저탄소 청년 농부 대상 역량 강화 교육’을 진행했다고 27일 밝혔다.이번 교육은 친환경·저탄소 방식으로 농가를 운영하는 청년 농부들의 실질적인 자립을 돕기 위해 마련됐다.첫날엔 친환경 농산물 재배 기술, 온라인 판로 개척, 브랜드 전략 등 농가 운영에 필수적인 마케팅 실무 교육과 성공 사례 공유가 이뤄졌다. 둘째 날에는 공동 선별 시스템을 갖춘 ‘푸른들영농조합법인’을 방문해 친환경·저탄소 농업의 선진 운영 사례를 체험했다.롯데마트는 온실가스를 감축하고 생산성을 높이는 친환경 비료 ‘바이오차’(Biochar)’를 참가자들에게 지원할 계획이다.서울비즈