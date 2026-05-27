에너지 개발부터 유통까지… 수직계열화 완성한 DL

이미지 확대 DL에너지 미국 나일즈 발전소 전경. DL그룹 제공

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DL그룹은 에너지 개발·운영의 DL에너지, 시공의 DL이앤씨, 물류·유통의 ㈜대림을 통해 개발·시공·운영·유통으로 이어지는 수직 계열화를 완성했다. 특히 DL에너지는 미국에서 가스복합발전소를 직접 투자·운영하는 국내 유일의 민간 디벨로퍼로, 미시간과 펜실베이니아에서 대규모 발전소를 안정적으로 운영하고 있다.차세대 에너지인 소형모듈원전(SMR) 분야에서도 선두로 치고 나가는 모양새다. DL이앤씨는 지난 3월 미국 SMR 선도기업 엑스에너지(X-Energy)와 1000만 달러 규모의 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결했다. 헬륨가스를 냉각재로 쓰는 4세대 SMR 기술을 선제 확보함으로써, 아마존웹서비스 등 글로벌 기업들과 협력 중인 엑스에너지와 함께 2035년 753조원 규모로 성장할 세계 SMR 시장을 선점한다는 전략이다.서울비즈