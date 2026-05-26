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롯데, ‘맘편한 페스티벌’ 열고 기부금 5억원 전달

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수정 2026-05-26 08:48
입력 2026-05-26 08:48
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롯데가 ‘롯데 mom편한 페스티벌’을 열고 기부금 5억원을 전달했다. 롯데 제공
롯데가 ‘롯데 mom편한 페스티벌’을 열고 기부금 5억원을 전달했다. 롯데 제공


롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 지난 19일부터 21일까지 사흘간 서울시청 잔디광장에서 ‘롯데 mom(맘)편한 페스티벌’을 개최했다.

이번 행사는 롯데그룹의 대표 사회공헌 사업인 ‘mom편한’의 10주년을 맞아 마련됐다. 롯데는 심각한 저출생 위기 극복과 돌봄 환경 개선에 대한 사회적 관심을 높이고자 시민 참여형 축제 형태로 행사를 기획했다.
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19일 열린 개회식에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 윤여준 사회복지공동모금회 회장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장 등이 참석했다. 롯데는 이 자리에서 보육 현장의 실질적인 여건 향상을 위해 총 5억원의 기부금을 전달했다. 페스티벌 현장은 등굣길, 학습, 놀이, 휴식 등 4개 구역으로 조성돼 시민들이 돌봄의 가치를 체감할 수 있는 다양한 참여 프로그램을 운영했다.

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