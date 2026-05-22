장학금에 입사 보장까지… 현대모비스, 모빌리티 인재 선점

이미지 확대 협력사 채용연계형 인재 육성 프로그램 ‘모비스 부트캠프’ 발대식. 현대모비스 제공

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현대모비스가 우수 인력을 선제적으로 채용하기 위해 공을 들이고 있다.현대모비스는 ‘모빌리티 장학 전환 인턴십’을 통해 학부생 단계부터 유망주를 선점 중이다. 전동화·반도체·전장 분야 인턴을 선발해 실무 프로젝트 참여 기회를 주고, 우수자는 매월 장학금과 졸업 후 입사를 보장한다.대학과의 밀착 공조도 활발하다. 2023년부터 성균관대학교와 맺은 산학 연계 과정을 통해 5년간 총 100명의 인재를 육성한다. 선발된 학생들은 핵심 기술 교과 수강과 실무 연수를 거치며, 전액 장학금 혜택과 함께 졸업 후 자동 입사 특전이 주어진다.현장형 인재 발굴을 위한 문호도 넓혔다. 올해 초 석박사급 대상의 ‘전동화 논문 대회’를 열어 우수 연구자에게 입사 기회를 제공했으며, SW 알고리즘 경진대회와 해커톤을 정기 개최해 소프트웨어 우수 인재를 발굴하고 있다.서울비즈