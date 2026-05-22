할인·혜택 내 맘대로… ‘삼성 iD SELECT ALL’ 카드 출시

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성카드가 고객이 자신의 소비 패턴에 맞춰 원하는 혜택을 직접 선택하고 매월 변경할 수 있는 개인 맞춤형 상품인 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’를 선보인다. 이 카드는 매달 고정적으로 지출되는 고정비와 일상에서 자주 쓰는 생활소비업종의 할인 혜택을 고객이 직접 조합할 수 있는 것이 특징이다. 합리적인 소비를 지향하고 라이프 스타일의 변화가 빠른 스마트한 카드 사용자들의 주목을 받고 있다.가장 큰 강점은 매달 소비 상황에 맞춰 고정비와 생활비 영역의 혜택을 각각 고를 수 있는 ‘선택 할인’ 체계다. 고정비업종에서는 아파트 관리비·통신요금 10% 할인, 교육비 10% 할인, 국내 전 가맹점 0.7% 할인 중 하나를 택할 수 있다. 생활소비 영역에서도 음식점·편의점·할인점·주유 7% 할인 또는 온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한 가지를 골라 적용받는다. 여기에 해외 가맹점 2% 할인, 다이소·여행·도서 5% 할인 및 디지털 콘텐츠와 온라인 멤버십 50% 할인이라는 알짜배기 기본 혜택도 상시 제공된다.‘삼성 iD SELECT ALL 카드’는 최초 가입 시점뿐만 아니라 카드 이용 중에도 삼성카드 홈페이지나 앱, 모니모를 통해 매달 편리하게 혜택을 바꿀 수 있어 유연한 소비 관리가 가능하다. 카드의 연회비는 국내전용과 해외겸용(Mastercard) 모두 2만원이다.