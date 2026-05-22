삼성증권, 최대 60만원 혜택 ‘중개형 ISA 파워업 이벤트’

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삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 신규 및 기존 보유 고객을 대상으로 자산 형성 지원을 위한 ‘중개형 ISA 파워-업! 이벤트’를 오는 7월 31일까지 진행한다. 이번 행사는 신규 가입자뿐만 아니라 기존에 계좌를 가지고 있던 휴면 고객, 타사 이용 고객까지 모두 참여할 수 있도록 대상을 대폭 확대한 것이 특징이다. 중개형 ISA는 다양한 금융상품을 한 계좌에서 운용하며 절세 혜택을 누릴 수 있어 개인 투자자들의 필수 계좌로 꼽힌다.이벤트는 크게 세 가지 유형으로 나뉘어 순입금 금액에 따라 상품권을 차등 지급한다. 우선 신규 개설 고객이나 지난 4월 말 기준 잔고가 10만원 미만이었던 고객이 7월 말까지 자금을 순입금하면 금액 구간에 따라 최대 3만원의 상품권을 받는다. 기존 고객 중 100만원 이상 순입금하며 거래를 재개하는 복귀 고객에게도 최대 3만원권이 주어진다. 특히 타 금융사에 보유 중인 ISA 자산을 삼성증권으로 이전하는 고객에게는 이전 금액 크기에 따라 최대 60만원 상당의 파격적인 상품권 혜택이 제공된다.한편, 삼성증권은 모바일 앱 ‘엠팝(mPOP)’을 통해 중개형 ISA의 투자 편의성을 대폭 강화하고 있다. 일반 계좌 대비 얻을 수 있는 세제 혜택을 시각적인 수치로 보여주는 ‘절세 계산기’와 실제 고수익 투자자들의 포트폴리오를 분석해 주는 ‘고수 PICK’ 서비스 등을 지원한다. 아울러 ‘ISA 전문 전화 상담소’도 운영 중이다. 삼성증권 관계자는 “절세 혜택과 동시에 풍성한 사은품을 챙길 기회”라고 전했다. 단, 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.