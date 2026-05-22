간편결제 할인 팍팍… ‘KB NEED Pay’ 출격

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KB국민카드가 신규 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 반영한 간편결제 특화 상품 ‘KB NEED Pay 카드’를 출시했다.이 카드는 간편결제 이용이 잦은 현대인의 소비 패턴에 맞춰 온·오프라인 가맹점 전반에서 집중적인 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.핵심 혜택인 간편결제 할인은 월 최대 3만원, 연간으로 환산하면 최대 36만원에 달한다. 고객은 KB Pay, 네이버페이, 카카오페이, 토스페이 중 하나를 선택해 혜택을 받을 수 있다. KB Pay를 선택하면 15%, 네이버·카카오·토스페이는 10% 할인이 적용된다.최근 수요가 높은 디지털 콘텐츠와 멤버십 혜택도 강화했다. 넷플릭스, 유튜브, 디즈니플러스 등 주요 OTT 플랫폼과 네이버플러스멤버십, 쿠팡 와우 등 구독 서비스 결제 시 30% 할인을 해준다. 무신사, 지그재그 등 온라인 패션몰에서 KB Pay로 결제하면 5% 추가 할인이 적용돼 간편결제 혜택과 더해 최대 20%까지 아낄 수 있다.해외 이용 혜택도 눈에 띈다. 전월 이용실적이나 할인 한도 제한 없이 해외 온·오프라인 가맹점 이용 시 2% 할인을 무제한으로 제공한다.아울러 조건 충족에 미달한 고객을 위한 ‘전월실적 채워드림’ 서비스도 도입했다. 전월 실적이 35만원 이상 40만원 미만인 고객이 신청하면 40만원 이상 구간의 혜택을 그대로 받게 해준다.