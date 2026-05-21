한국투자증권 개인 금융상품 잔고 100조 돌파… 고객 신뢰 ‘톱’

이미지 확대 서울 영등포구에 위치한 한국투자증권 본사 전경. 한국투자증권 제공

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한국투자증권의 개인고객 금융상품 잔고가 100조원을 돌파했다. 2022년 41조 2000억원 수준이던 잔고는 매월 평균 1조 3000억원 규모의 개인 자금이 꾸준히 유입되며 가파르게 성장했다. 특정 연령층에 치우치지 않고 전 세대에 걸쳐 고객이 고르게 분포된 점도 특징이다. 이번 성과는 단순한 규모 확대를 넘어, 글로벌 금융사들과의 협업을 통해 차별화된 투자 기회를 선제적으로 제공하며 ‘한투에 가면 좋은 상품이 있다’는 고객 신뢰를 구축한 결과로 풀이된다.특히 칼라일, JP모간 등 글로벌 금융사와의 협업 상품은 올해 4월 말 기준 누적 판매액 1조 100억원을 기록하며 시장을 주도했다. 여기에 초대형 IB 역량을 바탕으로 한 발행어음과 IMA 등 단기자금 관리부터 중장기 투자까지 아우르는 독자적인 자산관리 상품 체계를 완성하며 리테일 경쟁력을 극대화했다.김성환 한국투자증권 사장은 “이번 100조원 돌파는 고객 신뢰가 쌓인 결과”라며 “앞으로도 차별화된 자산관리 서비스를 통해 고객과 함께 성장하는 플랫폼으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.