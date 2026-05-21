제니퍼룸, ‘BLDC 스탠딩 헤어드라이기 PRO’ 출시

세줄 요약 제니퍼룸, 핸즈프리 스탠딩 드라이기 PRO 출시

11만회 BLDC 모터·온도 제어로 건조 성능 강화

회전 헤드·높이 조절로 활용도와 편의성 확대

이미지 확대 ‘BLDC 스탠딩 헤어드라이기 PRO’. 제니퍼룸 제공

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머리를 말리는 동안 두 손을 자유롭게 사용할 수 있어 큰 호평을 받았던 ‘핸즈프리’ 드라이기가 한층 강력해진 성능으로 돌아왔다.락앤락의 디자인 가전 자회사 제니퍼룸은 편의성과 건조 성능을 대폭 강화한 ‘BLDC 스탠딩 헤어드라이기 PRO’를 선보인다고 21일 밝혔다.오는 26일 공식 출시되는 이번 신제품은 분당 11만번 회전하는 강력한 BLDC 모터를 탑재해 건조 시간을 획기적으로 줄였다. 여기에 정밀한 ‘NTC 온도 제어 센서’와 바람을 고르게 분산하는 ‘트리플 와이드 에어홀’ 구조를 적용, 모발 손상을 방지하면서도 빠른 건조를 돕는다. 정전기를 줄여주는 2억개의 음이온 케어 기능도 갖췄다.사용자 편의성과 활용도도 높아졌다. 180도 회전 헤드와 높이 조절 구조로 서거나 앉은 자세 모두에 맞출 수 있다. 특히 두 손이 자유롭다는 장점 덕분에 서툰 빗질이 필요한 반려동물의 털을 말릴 때 유용하며, 간단한 의류 건조나 아로마 테라피 기능으로도 활용이 가능하다.제니퍼룸 관계자는 “이번 PRO 모델은 강력한 송풍과 섬세한 온도 제어로 제품 완성도를 극대화했다”며 “바쁜 아침 루틴부터 여유로운 홈케어까지 보다 편리한 드라이 경험을 제공할 것”이라고 전했다.서울비즈