미래에셋자산운용 수탁고 624조 돌파… 2년 만에 ‘두 배’ 성장

이미지 확대 미래에셋자산운용 미국 자회사 ‘Global X’ 버스 광고 이미지. 미래에셋자산운용 제공

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미래에셋자산운용이 총 운용자산(AUM) 600조원을 돌파하며 글로벌 자산운용사로서의 위상을 굳혔다. 업계에 따르면 미래에셋자산운용의 전체 수탁고는 올해 4월 말 기준 624조원을 기록했다. 이는 2022년 말 대비 불과 2년 만에 두 배 가까이 가파르게 성장한 대기록이다. 미국 자회사 ‘Global X’를 필두로 한 글로벌 영토 확장과 국내 ‘TIGER ETF‘를 축으로 한 안정적인 자금 유입이 균형 잡힌 성장을 이끌었다는 평가다.특히 변동성 장세 속에서 국내외 지수형 및 연금형 ETF 수요를 대거 흡수하며 독보적인 존재감을 과시했다. 특히 국내 최초로 도입한 TDF를 필두로 연금 펀드 설정액과 점유율 1위를 유지하며, 연금 자산의 저비용·분산 투자 수요를 성공적으로 흡수했다. 최근에는 블록체인 기술을 결합한 ‘토큰화 ETF’ 사업을 확대하고, 미국 ‘Wealthspot‘ 등 글로벌 계열사 간 협업을 통한 AI 기반 투자 혁신에도 속도를 내고 있다.미래에셋자산운용 관계자는 “글로벌 시장에서는 킬러 프로덕트를 선보이고 국내선 전방위로 투자 저변을 확대해, 효율적인 자산배분 상품을 지속적으로 제안하겠다”고 전했다.