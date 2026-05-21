BS한양 ‘고덕신도시 수자인풍경채’ 새달 1일부터 계약

이미지 확대 투시도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

BS한양과 제일건설이 경기도 평택시 고덕국제신도시에서 선보인 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지(총 1126가구)’가 최근 청약 일정을 마치고 당첨자 발표를 완료하며 본격적인 계약 준비에 돌입했다. 전용면적 84·101㎡ 중대형 평형으로 구성된 이 단지는 분양가 상한제가 적용돼 전용 84㎡ 기준 평균 분양가가 주변 시세보다 합리적인 5억원 초중반대로 책정되면서 예비 청약자들의 높은 관심을 받았다.이번 분양은 1단지와 2단지의 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능했던 점이 흥행 요소로 꼽힌다. 특히 2단지의 경우 공공택지 분양임에도 실거주 의무가 없어 입주 후 바로 매매가 가능하다는 메리트 덕분에 실수요자는 물론 투자 수요까지 대거 몰렸다. 단지 인근에 수도권 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역이 위치해 교통이 편리하고, 도보권에 초·중·고교 부지가 확보돼 있어 우수한 학세권 입지를 갖췄다.청약과 당첨자 발표 일정을 모두 마무리한 고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지의 정당 계약은 오는 6월 1일부터 4일간 진행될 예정이다.