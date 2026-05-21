국내 전력 책임지는 원전… 중동 위기에도 ‘거뜬’

이미지 확대 새울3·4호기 전경. 한수원 제공

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중동발 지정학적 리스크로 에너지 안보가 국가적 과제로 올랐다. 이런 위기 속에서 한국수력원자력이 최근 10년 새 최고치인 84.6%의 원전 이용률을 기록하며 대한민국 전체 전력의 약 3분의 1을 안정적으로 책임지고 있다. 특히 원자력의 판매단가는 1kWh당 79원으로 석탄(138원), LNG(158원) 등 화석연료의 절반 수준에 불과해 물가 안정을 이끄는 경제적 방파제 역할을 톡톡히 해냈다는 평가다.한수원은 지난 4일 설비 개선과 안전성 검사를 마친 고리2호기를 전력계통에 재투입하며 ‘계속운전’에 돌입했다. 여기에 신규 원전인 울산 새울3호기도 본격적인 시험운전의 첫 관문인 첫 시동에 성공해 올 하반기 상업운전을 앞두고 있다. 현재 건설 중인 새울4호기와 신한울3·4호기까지 모두 완공되면 대규모 고정 전력망이 한층 견고해질 전망이다.서울비즈