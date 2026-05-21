XC90, 7인승 패밀리카 시장서 ‘쾌속 질주’

이미지 확대 볼보 XC90

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볼보자동차코리아의 플래그십 SUV인 ‘XC90’이 7인승 패밀리카 시장에서 가파른 성장세를 이어가고 있다. 지난해 상품성을 대폭 강화한 신형 모델을 선보인 이후, 실제 판매량 증가로 이어지며 독보적인 경쟁력을 입증하는 모양새다.한국수입자동차협회(KAIDA) 통계에 따르면, XC90은 올해 1월부터 4월까지 총 773대가 판매됐다. 이는 전년 동기(391대) 대비 98% 급증한 수치로, 수입 대형 SUV 시장에서 가족 안전을 중시하는 소비자들의 선택을 집중적으로 받은 것으로 분석된다.XC90의 인기 비결은 볼보의 독보적인 안전 기술과 스웨디시 럭셔리 디자인의 조화에 있다. 실내는 ‘스웨디시 리빙룸’ 콘셉트를 바탕으로 친환경 고품질 소재를 활용해 안락함을 극대화했다. 특히 패밀리카 특성에 맞춘 여유로운 7인승 구조는 가족 단위 고객들에게 확실한 구매 요인으로 작용하고 있다.디지털 편의 사양도 대폭 강화됐다. 네이버 웨일과 결합한 차세대 ‘Volvo Car UX’를 탑재해 차량 내에서 OTT, SNS, 음악 스트리밍 등 다양한 엔터테인먼트를 즐길 수 있다. 아울러 수입차 유지를 걱정하는 고객들을 위해 업계 최고 수준인 5년 또는 10만km 일반 부품 보증을 비롯해 15년 무상 무선 업데이트(OTA) 등 파격적인 서비스 혜택을 기본 제공한다.