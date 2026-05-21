구김 없이 시원하게… 에잇세컨즈, 여름 ‘올데이 크리즈’ 출시

세줄 요약 에잇세컨즈, 여름 신상품 올데이 크리즈 출시

구김 적은 주름 소재로 시원함과 관리 편의성 강조

출근룩부터 휴양지룩까지 폭넓은 활용성 제안

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삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 본격적인 무더위를 앞두고 쾌적한 착용감과 트렌디한 스타일을 겸비한 여름 신상품 ‘올데이 크리즈(ALL-DAY CREASE)’를 선보였다.앞서 지난 3월 출시한 ‘매직 슬림 티셔츠’가 4만 5000장 가까이 팔리며 여름 수요를 선점한 데 이어또 하나의 흥행 전략 상품을 내놓은 것이다.이번에 출시한 ‘올데이 크리즈’는 가볍고 시원한 주름 소재를 활용해 구김이 적고 관리가 편한 것이 특징이다. 소재 특유의 자연스러운 주름이 멋스러움을 더해 출근룩부터 주말 나들이룩, 휴양지룩까지 다양한 상황에서 폭넓게 활용할 수 있다.남녀 의류 모두 여유로운 실루엣을 적용해 트렌디한 느낌을 살렸으며, 블라우스, 셔츠 등 단품은 물론 상하의 셋업 코디가 가능한 다양한 라인업으로 구성됐다. 여기에 여름철 변덕스러운 날씨나 실내 에어컨 냉방에 맞춰 입기 좋은 경량 점퍼, 카디건 등 합리적인 가격대의 실용적인 아이템도 함께 선보인다.에잇세컨즈의 여름 신상품은 전국 80개 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다. 에잇세컨즈 관계자는 “K패션 대표 브랜드로서 최신 유행을 빠르게 제안하는 동시에, 차별화된 핏과 소재를 기반으로 한 시즌별 대표 아이템을 지속적으로 육성할 계획”이라고 전했다.