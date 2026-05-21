환경공단, 하수처리수 활용한 새 에너지 자원 확보 모색

이미지 확대 임상준(왼쪽 두 번째) 한국환경공단 이사장이 지난 19일 서울 강서구 서남물재생센터를 방문해 현장점검하고 있다. 한국환경공단 제공

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기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 지난 19일 서울 서남물재생센터를 방문해 하수처리수를 활용한 ‘하수열’ 공급 현황을 점검하고, 보급 확대를 위한 현장 간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.전국 하수처리장은 공공부문 전체 전력 사용량의 약 13.3%를 차지하는 대표적인 ‘에너지 다소비’ 시설이다. 하지만 현행법적 테두리가 발목을 잡고 있다. 하수열은 현행 ‘신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법’상 재생에너지로 명확히 분류되지 않아 국가 재정 지원을 받는 데 한계가 따르기 때문이다.이에 따라 이날 간담회에서는 하수열 활용을 가로막는 기술적·제도적 걸림돌을 제거하고, 안정적인 보급 체계를 구축하기 위한 지원 방향이 집중적으로 논의됐다.서울비즈