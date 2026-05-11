마사회, ‘AI 말 얼굴 인식’ 세계 표준 만든다… 표준특허 사업 선정

세줄 요약 AI 생체정보로 말 개체 식별 기술 선정

수기·현장 확인 대신 비접촉 등록 전환

국제표준 제안으로 말산업 경쟁력 강화

이미지 확대 한국마사회 전경. 마사회 제공

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한국마사회는 지식재산처와 한국특허전략개발원이 추진하는 ‘2026년 표준특허 창출지원 사업’ 인큐베이팅 과제에 ‘생체정보 기반의 마필 개체식별 및 등록·인증’ 기술이 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.이번 과제는 말의 안면, 외형, 반문, 보행 패턴 등 고유한 생체정보를 AI로 분석해 비접촉 방식으로 개체를 식별하는 기술이다. 그동안 사람이 일일이 수기로 확인하거나 현장을 방문해야 했던 말 등록 방식을 디지털로 전면 전환하는 것이 골자다. 이를 통해 등록부터 조회, 이력 관리, 검역 및 방역에 이르는 전 과정의 정확도와 행정 효율성이 개선될 전망이다.마사회는 한국정보통신기술협회(TTA), 한국IT융합표준인증협회(KITSTA) 등과 협력해 국내 표준화 기반을 마련했으며, 다음달 스위스 제네바에서 열리는 ITU-T(국제전기통신연합 전기통신표준화부문) SG17 회의에서 해당 기술을 국제표준 신규과제(NWIP)로 제안한다는 계획이다.마사회 관계자는 “이번 사업은 AI 기술로 말 등록 체계를 고도화하고, 지식재산권을 확보해 우리 말산업의 글로벌 경쟁력을 강화하는 중대한 전환점이 될 것”이라며 “확보한 표준특허를 국내 창업 기업들이 공동 활용할 수 있도록 지원해 우리 기업들의 해외 진출 길을 적극적으로 열겠다”고 말했다.서울비즈