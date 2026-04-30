한화솔루션, ‘WIRE 2026’서 초고압 케이블 소재 등 선봬

세줄 요약 WIRE 2026 참가, 고부가 케이블 소재 공개

500㎸급 XLPE·반도전 소재로 신뢰성 강조

순환형 XLPE로 친환경·사업성 동시 제시

이미지 확대 ‘WIRE 2026’에 참가한 한화솔루션 부스. 한화솔루션 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화솔루션이 지난 13일부터 17일까지 독일 뒤셀도르프에서 열린 세계 최대 와이어·케이블 전시회 ‘WIRE 2026’에 참가해 고부가 전력 케이블 소재와 순환형 솔루션을 선보였다고 30일 밝혔다.전시회에서 한화솔루션은 차세대 초고압 케이블용 소재를 적용한 신규 모델을 공개했다. 500㎸급 SEHV 가교폴리에틸렌(XLPE)과 반도전 소재를 적용해 초고압 송전 환경에서의 절연 신뢰성과 장기 성능을 보여줬다.아울러 탈가교 기술을 활용한 순환형 XLPE 솔루션도 공개했다. 재활용 소재 기반 케이블 모델을 통해 친환경성과 사업성을 동시에 갖춘 순환경제 가능성을 제시했다는 설명이다.한화솔루션 관계자는 “이번 전시를 계기로 유럽 중심 글로벌 네트워크를 강화하고, 초고압·해저·HVDC 등 고부가 케이블 소재 시장에서 사업 확대에 박차를 가할 계획”이라며 “북미 등 주요 시장 점유율을 높이고, 신제품 개발과 품질 경쟁력 강화를 통해 글로벌 톱티어 소재 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.서울비즈