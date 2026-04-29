HS효성첨단소재, ‘멸종위기 야생생물 보전 활동’ 공로 인정받아

세줄 요약 태안 천리포수목원 기념식서 후원 인정서 수상

국립생태원과 협약 뒤 전주물꼬리풀 식재 전개

꿀벌 보호 위한 밀원정원 조성도 지속

이미지 확대 ‘멸종위기종 보전 후원 인정서’ 수여식. 홍수정(왼쪽) HS효성첨단소재 ESG경영팀장과 이창석 국립생태원장이 기념 촬영을 하고 있다.효성 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HS효성첨단소재가 최근 태안 천리포수목원에서 열린 ‘제6회 멸종위기종의 날 기념식’에서 ‘멸종위기종 보전 후원 인정서’를 받았다고 29일 밝혔다. 국립생태원이 주최하는 이 행사는 2021년부터 매년 개최되고 있다.HS효성첨단소재는 2022년 국립생태원과 업무협약을 맺고 멸종위기 야생식물 2급인 전주물꼬리풀 2000본 식재 등 생물다양성 보전 활동을 전개해 온 공로를 인정받아 2023년부터 현재까지 멸종위기종 보전 후원 인정 기업에 이름을 올리고 있다.이와 함께 멸종위기에 처한 꿀벌 보호에도 발 벗고 나섰다. 2023년 충남 서천군 물버들 생태체험학습센터, 2024년 울산시 울주군 울산기후위기대응교육센터에 각각 멸종위기 야생식물을 심으며 밀원정원을 조성했다.서울비즈