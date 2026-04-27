두산건설, ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 5월 분양… 서부산권 랜드마크 예고

이미지 확대 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 조감도.

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두산건설이 5월, 부산 북구 구포동 일원에 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’을 분양한다. 지하 3층~지상 26층, 8개동, 총 839가구 규모로 조성되며, 이 중 288가구가 일반 분양된다.이번 단지는 부산시의 ‘아이맘부산플랜’을 적용해 신혼부부와 다자녀 가구 특별공급 당첨자에게 분양가의 5%를 잔금에서 할인해 주는 파격적인 혜택을 제공한다. 고물가와 분양가 상승으로 내 집 마련에 어려움을 겪는 3040 실수요자들의 자금 부담을 크게 낮출 것으로 기대된다.입지 여건도 탁월하다. 부산 지하철 2호선 구명역이 단지 바로 앞에 위치한 초역세권이며, 구포역(KTX, 3호선)이 인접해 교통망이 우수하다. 단지 인근 가람중·구포초 등 ‘안심 학세권’을 형성하고 있으며, 낙동강 조망과 삼락·화명 생태공원 등 쾌적한 에코 힐링 환경도 갖췄다.특히 구포역 신축 개발과 철도지하화 계획 등 대형 개발 호재가 맞물려 서부산권의 새로운 중심지로 주목받고 있다. 향후 구포·덕천역 일대에 1만 4000여 세대 규모의 신주거타운이 형성될 예정인 만큼, 초기 분양 단지로서의 미래 가치와 상징성이 높다.두산건설은 위브만의 커튼월룩 적용과 유리난간 도입 등 하이엔드급 특화 설계를 선보일 계획이다. 골프연습장, 피트니스, 공동육아시설 등 다채로운 커뮤니티 시설도 마련된다. 견본주택은 덕천역 인근에 마련될 예정이다.