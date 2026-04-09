한국마사회, 우성씨텍과 ‘코리안더비’ 공식 후원 협약 체결

이미지 확대 ‘코리안더비’ 후원 협약 체결식에서 김용희(왼쪽) 우성씨텍 대표와 우희종 한국마사회장이 기념촬영을 하고 있다. 마사회 제공

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한국마사회는 최근 보안경류 전문 제조기업 우성씨텍과 대한민국 대표 경마 축제인 ‘코리안더비’의 성공적인 개최를 위한 공식 후원 협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.이번 협약에 따라 우성씨텍은 코리안더비 페스티벌의 공식 후원사로 참여해 약 1억 5100만원 규모의 현물 후원을 제공할 예정이다. 한국마사회는 이에 대한 협력으로 공식 경주명 부여, 전광판 광고 노출, 홍보 부스 운영, VIP 초청 행사 등 다양한 홍보 기회를 제공한다.코리안더비는 3세 경주마를 대상으로 하는 경주로, 다음달 3일 개최된다. 올해는 경주뿐만 아니라 패션 이벤트, 승마 프로그램, 다양한 체험형 콘텐츠를 결합한 ‘코리안더비 페스티벌’ 형태로 확대 개최될 예정이다.서울비즈