출시 3년만에 8억병 팔린 ‘새로’… 리뉴얼로 경쟁력 강화

이미지 확대 리뉴얼한 ‘새로’. 롯데칠성 제공

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2022년 9월 첫선을 보인 ‘새로’는 과당을 사용하지 않은 ‘제로 슈거’ 콘셉트를 앞세운 제품으로, 산뜻하고 부드러운 맛을 강점으로 내세웠다. 여기에 증류식 소주를 더해 전통적인 소주의 풍미를 살렸다. 한국 도자기의 곡선미를 반영한 병 디자인과 투명병을 적용한 패키지는 전통성과 현대적 감각을 동시에 강조했다.새로는 출시 4개월만에 누적 판매 5000만병, 7개월만에 1억병을 돌파했으며, 지난해 말 기준 누적 판매량 8억병을 넘어섰다. 이후 살구 과즙을 더한 ‘새로 살구’, 참다래 과즙을 활용한 ‘새로 다래’ 등 제품 라인업을 확대하며 소비자층을 넓혀왔다.롯데칠성음료는 올해 1월 말 새로 출시 이후 첫 리뉴얼을 단행하며 경쟁력 강화에 나섰다. 기존 제로 슈거 콘셉트는 유지하되, 보리쌀 증류주 대신 100% 국산 쌀 증류주를 적용하고 아미노산 5종을 첨가해 한층 부드러운 맛을 구현했다. 패키지 역시 민트 색상을 강조하고 라벨 가독성을 높이는 등 일부 변화를 줬다.한편 롯데칠성음료는 지난 21일부터 다음달 5일까지 서울 성수동에서 팝업스토어 ‘새로중앙박물관’을 운영한다. ‘비법서 도난’이라는 스토리를 바탕으로 방 탈출 형식의 체험 공간을 구성해 소비자 참여를 유도한다는 계획이다.서울비즈