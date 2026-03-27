아모레퍼시픽, 챗GPT 내 ‘아모레몰’ 앱 개설… AI 기반 뷰티 커머스 본격화

이미지 확대 챗GPT 내에 개설한 ‘아모레몰’ 앱 실행화면. 아모레퍼시픽 제공

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아모레퍼시픽이 챗GPT 내에 ‘아모레몰’ 앱을 선보이며 인공지능(AI) 기반 뷰티 쇼핑 서비스 확대에 나섰다고 27일 밝혔다.챗GPT 앱은 오픈AI가 지난해 10월 공식 출시한 기능으로, 이용자가 대화 중 다양한 외부 서비스를 연동해 활용할 수 있다. 전 세계 수억 명에 달하는 이용자를 기반으로 플랫폼 영향력이 확대하는 가운데 아모레퍼시픽은 국내 뷰티 업계 처음으로 해당 앱을 개설해 글로벌 사용자 접점을 넓힌다는 계획이다.이번에 출시된 아모레몰 챗GPT 앱은 대화형 인터페이스를 통해 제품 탐색과 비교를 지원한다. 사용자는 피부 타입과 고민, 사용 목적 등을 입력하면 이에 맞는 제품을 추천받을 수 있으며, 성분·효능·가격 등 주요 정보를 한눈에 비교할 수 있다. 특히 아모레퍼시픽이 축적해 온 뷰티 데이터와 전문 지식을 기반으로 개인 맞춤형 상담 수준의 답변을 제공하는 것이 특징이다.이번 서비스는 아모레퍼시픽의 중장기 전략인 ‘AI 퍼스트’’의 일환으로 추진됐다는 설명이다. 회사는 앞서 자사몰에 AI 챗봇 ‘아모레챗’을 도입한 데 이어 글로벌 AI 플랫폼으로 서비스를 확장하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 앞으로는 결제와 배송 기능까지 연동해 ‘AI 에이전틱 커머스’ 환경에 선제적으로 대응한다는 계획이다.서울비즈