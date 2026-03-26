한화시스템, 중동 ‘눈’·필리핀 ‘두뇌’ 맡아 K방산 수출 견인

이미지 확대 사우디아라비아 리야드에서 열린 WDS 2026 한화 부스에 전시된 한화의 대공방어체계 라인업. 한화시스템 제공

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한화시스템이 중동의 대공 방어망과 필리핀 해상 안보를 책임지며 K방산의 위상을 높이고 있다. 최근 이란전에서 UAE가 운용 중인 ‘천궁-II’가 96%의 실전 명중률을 기록하며, 체계의 ‘눈’인 한화시스템 다기능레이다(MFR)의 기술력이 재조명받았다. 2022년 UAE를 시작으로 사우디, 2025년 이라크까지 중동 3국과 잇따라 조 단위 수출 계약을 체결한 한화시스템은 탐지·추적·피아식별을 단일 레이다로 수행하는 고도의 기술력을 입증했다. 특히 이번 이라크 수출 모델은 현지 환경에 맞게 개량 공급될 예정이며, MFR은 전체 수출액의 약 30%를 차지하는 핵심 자산으로서 세계 최고 수준의 성능을 증명하고 있다.해상에서는 함정의 ‘두뇌’인 전투체계(CMS)를 앞세워 동남아 시장을 석권 중이다. 50년간 대한민국 해군 함정에 국산 전투체계를 공급해 온 노하우를 바탕으로, 2025년 필리핀 차기 호위함 2척에 400억원 규모의 계약을 추가하며 총 15척의 필리핀 함정에 국산 기술을 이식하는 쾌거를 이뤘다. 한화시스템은 여기서 나아가 유·무인 복합체계(MUM-T)를 하나의 환경에서 통제하는 차세대 ‘통합 전투체계(ICS)’ 개발에도 박차를 가하고 있다. 이를 통해 필리핀을 교두보 삼아 동남아와 중동 등 글로벌 해양 시스템 시장으로 K방산의 영토를 더욱 넓혀갈 계획이다.