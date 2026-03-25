이중 식이섬유로 혈당관리 최적화한 ‘메디웰 당솔브 호두맛’

이미지 확대 매일유업 ‘메디웰 당솔브 호두맛’. 매일유업 제공

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매일유업의 균형영양식 브랜드 ‘메디웰’이 중장년층과 고령자를 겨냥해 체계적인 영양 설계를 적용한 제품군을 선보이고 있다.대표 제품인 ‘메디웰 당솔브 호두맛’은 혈당 관리가 필요한 소비자를 겨냥했다. 기존 유사 제품 대비 탄수화물 함량을 낮추고, 설탕 대신 알룰로스를 사용해 당류 0g을 구현했다.이 제품은 ‘이중 식이섬유’를 담았다. 빠르게 발효되는 구아검가수분해물과 느리게 발효되는 난소화성말토덱스트린을 함께 적용해 식후 혈당 상승을 완만하게 유도하도록 했다. 두 성분 모두 식품의약품안전처로부터 혈당 조절, 장 건강, 배변활동 개선 등 기능성을 인정받은 원료로 알려져 있다.제품은 200mL 기준 80kcal의 비교적 낮은 열량에 단백질 11g과 식이섬유 5g을 담았다. 유당을 제거한 락토프리 설계와 저분자 가수분해 단백질, MCT 오일을 적용해 소화 부담을 줄였다.이와 함께 단백질 보충을 강조한 ‘메디웰 완전균형영양식 고단백’, 구수한 맛을 살린 ‘메디웰 구수한 누룽지맛’ 등의 제품도 함께 선보였다. 고단백 제품은 한 팩에 단백질 15g과 25종의 비타민·미네랄을 담아 식사 대용으로 활용 가능하며, 누룽지맛 제품은 국산 쌀을 사용해 일상적으로 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다.해당 제품군은 모두 무균 특수팩에 담겨 실온 보관이 가능하며, 액상 형태로 간편하게 섭취할 수 있다.서울비즈