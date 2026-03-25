락앤락 ‘스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러’ 출시… 빨대 포함 듀얼캡 장착

이미지 확대 락앤락 ‘스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러’. 락앤락 제공

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글로벌 생활용품 기업 락앤락이 듀얼캡을 적용한 ‘스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러’를 출시했다.이 제품은 아이의 음용 습관과 상황에 따라 마시는 방식을 선택할 수 있는 점이 특징으로, 빨대 사용과 직접 음용이 모두 가능한 듀얼캡 구조를 적용했다. 또한 이중 진공 구조를 통해 최대 44시간 보냉, 최대 13시간 보온이 가능하다.제품 내부는 내구성과 위생 관리에 유리한 STS316L 스테인리스 소재를 사용했으며, 이중 잠금 구조로 내용물 누수를 방지했다. 원터치 버튼으로 어린이도 한 손으로 쉽게 사용할 수 있고, 빨대 분리 세척이 가능해 위생적인 관리도 가능하다. 용기 디자인은 자동차, 공룡, 정글프렌즈, 발레리나 등 다양한 일러스트와 색상을 적용해 선택의 폭을 넓혔다.해당 제품은 네이버 브랜드 스토어에서 진행되는 리틀럽 유아·키즈용품 기획전을 통해 특별 혜택과 함께 판매된다.락앤락 관계자는 “듀얼캡 하나로 아이의 음용 방식에 맞춘 사용이 가능하고, 안전성과 편의성, 디자인까지 갖춘 제품”이라며 “부모와 아이 모두 만족할 수 있을 것”이라고 말했다.서울비즈