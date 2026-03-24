경제 비즈브리핑 [카드뉴스] KT＆G, ‘CDP’ 기후변화·수자원관리 부문 우수기업 선정 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/business-news/2026/03/24/20260324500022 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-24 08:57 입력 2026-03-24 08:57 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 [속보] 밀린 월세 독촉한 집주인 살해하려 한 40대, 범죄 전력만 ‘22번’…징역 16년 선고 [속보]기후장관 “공공 승용차 5부제 강화…민간 자율시행” 이미지 확대 이미지 확대 이미지 확대 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지