HS효성, ‘꿈의 소재’ 탄소섬유로 장애인 사이클 국가대표 날개

이미지 확대 조현상 HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. HS효성 제공

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HS효성첨단소재가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 맞춤형 탄소섬유 의족을 전달하며 가치경영 실천에 나섰다. 지난 11일 서울 본사에서 열린 전달식에서 조현상 HS효성 부회장은 박 선수에게 직접 의족을 전달하며, 불가능에 도전하는 박 선수의 정신이 HS효성의 철학과 닮아 있음을 강조했다. 2022년 사고를 딛고 3년 만에 태극마크를 단 박 선수는 현재 2026 아이치·나고야 장애인 아시안 게임 금메달을 목표로 훈련 중이다. 기존 금속 소재 의족은 무게 탓에 장시간 주행 시 신체에 큰 무리를 주었으나, 철보다 가벼우면서도 강도는 10배 높은 탄소섬유 의족이 도입되면서 경기력의 획기적인 향상이 기대된다.이번 의족은 HS효성첨단소재의 고강성 탄소섬유 기술과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터의 성형 가공 기술이 결합된 결정체다. 특히 박 선수의 신체 구조를 반영한 맞춤형 설계로 의족과 자전거가 일체화된 최적의 퍼포먼스를 구현하도록 제작됐다. 박 선수는 “세상에 단 하나뿐인 의족이라는 날개를 달아준 만큼 좋은 성적으로 보답하겠다”며 감사를 전했다. HS효성첨단소재는 박 선수를 공식 앰배서더로 선정해 후원을 이어가는 한편, 양궁과 봅슬레이 등 탄소섬유의 경량·고강도 특성을 활용한 스포츠 장비 국산화 및 연구개발 범위를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.