‘카카오 심장’ 양산공장 가동… 생산성 150%↑

국내 초콜릿 1위 롯데웰푸드가 경남 양산공장의 카카오매스 생산라인(BTC라인) 신규 설비를 본격 가동했다. 약 150억원을 투입한 이번 설비 고도화로 공정 수는 25% 줄었으며, 시간당 생산능력(CAPA)은 1t에서 2.5t으로 150% 대폭 늘었다.양산공장 BTC라인은 국내 대기업 중 유일하게 원두를 직접 가공해 카카오매스를 생산하는 곳이다. 수입산 고체 매스를 녹여 쓰는 경쟁사와 달리, 롯데웰푸드는 1995년부터 원두를 직접 볶는 ‘빈투바(Bean to Bar)’ 공정을 고수하며 액상 카카오매스를 사용한다.이 공정은 카카오 특유의 향미 손실을 최소화해 부드러운 식감과 깊은 풍미를 구현한다. 생산된 고품질 원료는 가나, 빼빼로, 몽쉘 등 롯데웰푸드 전 제품에 사용된다.롯데웰푸드 관계자는 “양산공장은 초콜릿 제품의 심장과 같은 곳”이라며 “차별화된 원료 경쟁력으로 대한민국 초콜릿의 기준을 높이겠다”고 전했다.