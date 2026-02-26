‘고객 맞춤형’ 우리은행 제휴카드 5종 출시

삼성카드

삼성카드가 우리은행과 손잡고 고객별 소비 성향에 맞춘 제휴카드 5종을 출시했다. 이번 상품은 2025년 7월 체결된 양사 업무협약 이후 처음 선보이는 결과물로, 우리은행 이용 고객에게 최적화된 혜택을 제공한다.라인업은 총 5종이다. ▲조건 없는 할인의 ‘SAVE’(최대 1% 할인) ▲쇼핑 특화 ‘WAVE‘(할인점 연1회 3만 5000원 할인) ▲의료·보험 혜택의 ‘LIVE’(최대 20% 할인) ▲여행 중심 ‘WIDE‘(연간 최대 6만원 할인) ▲주유 혜택 ‘DRIVE’(리터당 최대 150원 할인)로 구성됐다. 여기에 영화, 편의점, 디지털 콘텐츠 등 일상 영역의 추가 혜택을 더해 범용성을 높였다.제휴카드는 우리은행 창구와 비대면 채널인 ‘우리WON뱅킹’을 통해 편리하게 신청할 수 있다. 삼성카드 관계자는 “우리은행 고객의 다양한 니즈를 반영해 5종의 라인업을 준비했다”며 “앞으로도 양사 협업을 통해 고객 혜택을 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다.