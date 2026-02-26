우리금융 품서 ‘내실 경영’… K-ICS 177%로
동양생명
우리금융그룹 편입 이후 체질 개선에 주력해온 동양생명이 자본 건전성 지표에서 괄목할 성과를 거두며 순항 중이다. 재무 건전성과 리스크 관리에 집중한 전략이 주요 지표의 비약적인 개선으로 이어졌다는 평가다.
보험업계에 따르면 동양생명의 2025년 말 지급여력비율(K-ICS) 잠정치는 177.3%로, 전년 대비 21.8%p 개선됐다. 성대규 대표가 추진한 ‘자본 건전성 제고’가 결실을 맺은 결과다. 특히 자산·부채 만기 불일치를 뜻하는 듀레이션 갭을 -1.8년에서 -0.3년으로 축소하며 금리 변동에 따른 자본 변동성을 최소화했다.
리스크 관리 효율도 극대화했다. 위험자산 비중을 낮춰 요구자본을 2024년 2492억원에서 2025년 2265억원으로 9.1% 줄였다.
동양생명 관계자는 “장기 채권 매입과 위험자산 축소 등 다각적인 노력이 결실을 맺었다”며 “올해도 견실한 수익 창출과 자본 건전성 확보 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.
