장인화 포스코그룹 회장 “압도적 실행력과 성과 창출로 투자 결실 입증할 것”

이미지 확대 호주 미네랄 리소스사가 보유·운영 중인 서호주 워지나 리튬 광산(왼쪽)과 아르헨티나 옴브레 무에르토 리튬 염호.

포스코 제공

2026-02-26 C1면

장인화 포스코그룹 회장이 올해 그룹 경영 키워드로 ‘압도적 실행력’과 ‘성과 창출’을 제시하며, 그동안 단행한 대규모 투자 성과를 ‘수치’로 입증하겠다고 밝혔다.25일 포스코그룹에 따르면 장 회장은 취임 이후 ‘2Core+New Engine’ 전략을 토대로 철강과 이차전지소재를 그룹의 양대 축으로 재정립해 왔다. 철강사업의 본원 경쟁력 회복, 이차전지소재 밸류체인 강화, 신사업 육성을 통해 성장 정체를 돌파하겠다는 것이다. 그는 “수익성 중심으로 그룹 체질을 과감히 바꿔야 할 시점”이라며 “미래 투자 성과를 가시적 지표로 증명하겠다”고 강조했다.철강 부문에서는 인도, 미국 등 고성장 지역을 중심으로 완결형 현지화 전략을 가속한다. 인도 JSW그룹과 현지 일관제철소 합작사 설립을 추진하고, 미국 루이지애나 제철소 프로젝트와 클리브랜드클리프스와의 협력도 본격화한다. 아울러 포항 수소환원제철 데모플랜트 착공, 광양 전기로 준공 등 탈탄소 전환에도 속도를 낼 방침이다.이차전지소재 사업은 수요 회복 지연 속에서도 자원 선점과 원가 경쟁력 확보에 초점을 맞췄다. 그룹은 지난해 11월 글로벌 리튬 자원 확보를 위해 1조 1000억원 규모 투자를 결정했다. 포스코홀딩스는 호주 미네랄 리소스가 설립하는 중간 지주사 지분 30%를 인수하고, 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 광권을 보유한 LIS 현지 법인 지분 100%를 확보하기로 했다. 올해 포스코아르헨티나의 리튬 상업생산이 본격화하면 지분법 이익 반영과 함께 수익성 개선이 기대된다.에너지사업 역시 ‘넥스트 코어’(Next Core·차기 주력 사업)로 육성한다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스 가스전 증산 체제를 구축했고, 미국 알래스카 LNG 개발사와 전략적 파트너십을 체결해 연 100만t 규모 LNG 도입을 검토 중이다. 인도네시아 팜 기업 인수와 정제공장 준공을 통해 에너지 공급 기반과 수익 포트폴리오도 다변화하고 있다.포스코 관계자는 “포스코그룹은 철강을 넘어 이차전지소재와 에너지까지 아우르는 사업 구조 고도화를 통해 ‘제철보국’을 넘어 ‘소재보국’으로 확장할 것”이라고 밝혔다.