세계로 미래로… 도약하는 기업

2026-02-26 C1면

국내 주요 기업들이 ‘선택과 집중’을 통한 체질 개선에 속도를 내고 있다. 저수익 사업은 과감히 정리하는 대신, 연구개발(R＆D)과 인재 확보에 공을 들이며 미래 경쟁력을 강화하는 모습이다. 경영 전략의 진화도 눈에 띈다. 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 고도화해 생산성과 의사결정의 정밀도를 높이는 한편, 급변하는 글로벌 공급망에 대응해 거점 다변화와 현지화 전략에 박차를 가하고 있다. 특히 ESG 경영을 기업 가치 제고의 핵심으로 삼고 탄소 저감과 순환 경제 체계 구축에도 고삐를 늦추지 않는다. 여기에 정부의 정책 지원이 든든한 뒷받침이 되고 있다. 첨단 산업에 대한 세제 혜택과 규제 완화, 전략 산업 육성 및 금융 지원 등이 맞물리면서 민관 협력의 시너지를 만들어 내고 있다. 세계로, 미래로 도약하는 우리 기업들의 비전과 혁신 경영을 소개한다.