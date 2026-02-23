동양생명, 우리금융 품서 ‘내실 경영’ 결실… K-ICS 177%로 껑충

이미지 확대

우리금융그룹 편입 이후 체질 개선에 주력해온 동양생명이 자본 건전성 지표에서 괄목할 성과를 거두며 순항 중이다. 재무 건전성과 리스크 관리에 집중한 전략이 지표 개선으로 이어지고 있다는 평가다.보험업계에 따르면 동양생명의 2025년 말 기준 지급여력비율(K-ICS) 잠정치는 177.3%로 집계됐다. 전년 동기 대비 약 21.8%p 개선된 수치다. 성대규 대표가 추진해온 ‘자본 건전성 제고’가 결실을 맺은 것으로 분석된다.동양생명은 재무 건전성의 핵심인 듀레이션 갭(자산·부채 만기 불일치)을 지난해 -1.8년에서 -0.3년으로 대폭 축소했다. 금리 변동에 따른 자본 변동성을 최소화하며 중장기적 안정성을 확보한 것이다.위험자산 비중을 낮춰 요구자본도 전략적으로 줄였다. 리스크 대비 비축 자본인 요구자본은 2024년 2492억원에서 2025년 2265억원으로 9.1% 감소했다. 자본 효율성을 극대화한 결과다.동양생명 관계자는 “장기 채권 매입과 위험자산 축소 등 다각적인 노력이 결실을 맺었다”며 “올해도 견실한 수익 창출과 자본 건전성 확보를 지속할 것”이라고 밝혔다.