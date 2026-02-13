“겉바속부 정석”… 농심, 고구마 프라이 스낵 ‘바삭츄리 고튀’ 출시

이미지 확대

농심이 수제버거 전문점의 인기 사이드 메뉴인 ‘고구마 프라이’를 스낵으로 재해석한 ‘바삭츄리 고튀’를 선보였다.이번 신제품은 특유의 달콤한 맛으로 마니아층이 탄탄하지만, 집에서 직접 조리하기 까다로웠던 고구마 프라이를 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 기획됐다. 제품명 ‘고튀’는 ‘고구마튀김 모양 스낵’의 줄임말로, 직관적인 네이밍을 채택했다.‘바삭츄리 고튀’의 핵심은 페스츄리처럼 겹겹이 부서지는 독특한 식감이다. 농심은 이를 위해 정교한 사출 커팅 공법을 적용, 겉은 바삭하면서도 속은 부드럽게 녹아드는 ‘겉바속부’를 구현했다. 기존 ‘고구마깡’이 오독오독한 단단한 식감이었다면, 고튀는 한층 세련되고 가벼운 바삭함을 선사한다.막대 튀김 형태로 제작돼 취식 편의성도 높였다. 이미 제품을 접한 소비자들 사이에서는 “질리지 않는 고급스러운 달콤함”, “맥주 안주나 디저트로 안성맞춤”이라는 긍정적인 평가가 이어지고 있다.농심 관계자는 “트렌디한 디저트를 찾는 젊은 층을 겨냥해 고구마 본연의 풍미와 식감을 극대화했다”며 “차별화된 미식 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.