락앤락, 맞춤형 식품 용기 ‘데일리 투고 도시락 시리즈’ 출시

이미지 확대 락앤락 ‘데일리 투고 도시락 시리즈’. 락앤락 제공

락앤락이 소비자 취향과 식단에 맞춰 자유롭게 구성할 수 있는 식품 용기 ‘데일리 투고(To-Go) 도시락 시리즈’를 출시했다고 4일 밝혔다.이번에 선보인 제품은 ▲투고 직사각 런치박스 ▲투고 정사각 런치박스 ▲투고 샐러드 박스 ▲투고 요거트＆푸르츠팟 등 총 4종이다.직사각·정사각 런치박스는 메뉴와 양에 따라 내부 공간을 자유롭게 나눌 수 있는 분리형 디바이더를 적용했다. 특히 뚜껑이 디바이더를 눌러주는 구조로 설계돼 이동 중에도 반찬 섞임 걱정 없이 깔끔하게 보관할 수 있다.투고 샐러드 박스는 메인 식재료와 소스를 분리 담을 수 있는 2단 구조로 돼 있다. 전용 소스통을 활용해 샐러드와 덮밥 등 다양한 메뉴를 편리하게 담을 수 있다.런치박스와 샐러드 박스의 몸체에는 의료용 등급의 ‘메디가드’(MediGuard) 소재가 사용됐다. 이는 미국 약전(USP)의 최고 안전 등급을 통과한 생체 적합 원료로, 음식물이 직접 닿는 도시락의 위생을 한층 강화했다는 평가다.요거트＆푸르츠팟은 과일의 물기를 빼주는 채반과 스포크(포크+스푼)가 결합한 형태를 갖춰 실용성을 더했다. 내구성이 좋은 트라이탄 소재와 스크류 방식의 밀폐 캡을 적용해 액체류도 안심하고 담을 수 있다.서울비즈