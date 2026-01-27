새마을금고, 보이스피싱 피해 예방 우수직원 15명 포상

이미지 확대 새마을금고중앙회 전경. 새마을금고 제공

새마을금고중앙회는 보이스피싱 피해를 사전에 차단해 고객의 자산을 지킨 ‘2025년 보이스피싱 피해 예방 우수직원’ 15명에게 포상을 수여했다고 27일 밝혔다.이번 포상은 전국 새마을금고 영업 현장에서 고객의 수상한 금융 거래 징후를 신속하게 포착하고, 경찰 신고 등 적절한 조치를 통해 실질적인 피해를 막아낸 직원들을 격려하기 위해 마련됐다. 중앙회는 지난달 각 우수직원이 소속된 새마을금고를 직접 찾아 표창을 전달하며 감사의 뜻을 전했다.새마을금고중앙회 관계자는 “이번 포상은 보이스피싱 근절을 향한 새마을금고의 강력한 의지를 상징하는 것”이라며 “앞으로도 기술적 보안 강화는 물론, 현장 중심의 예방 교육과 캠페인을 지속적으로 고도화해 금융사기로부터 안전한 새마을금고를 만들겠다”고 말했다.서울비즈