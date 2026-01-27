허태수 GS 회장 “2026년은 실행의 해… AI로 구체적 성과 창출해야”

이미지 확대 허태수 GS 회장. GS 제공

허태수 GS그룹 회장이 2026년 새해 경영 화두로 ‘현장 중심의 실행력’과 ‘AI 비즈니스 성과’를 제시했다. 변화를 관망하는 데 그치지 않고 한발 앞선 실행을 통해 실질적인 성과를 증명해야 한다는 의지다.허 회장은 최근 발표한 2026년 신년 경영계획을 통해 “지난해 글로벌 공급망 변화와 AI 대전환 속에서도 소임을 다해준 임직원들의 노고에 감사드린다”고 격려하면서도, 새해 닥칠 불확실성에 대해서는 냉철한 진단을 내놨다.그는 특히 본업의 경쟁력 강화를 위기 돌파의 제1원칙으로 꼽았다. 허 회장은 “저유가 기조와 수요 둔화 등 에너지·화학 산업의 구조적 변화는 단기간에 해소되기 어렵다”며 “기존 사업의 경쟁력을 지켜내지 못하면 어떤 미래도 담보할 수 없는 만큼, 치밀한 실행으로 수익성을 유지하고 리스크에 대비해야 한다”고 강조했다.허 회장은 급변하는 시장 환경 속에 GS그룹만이 잡을 수 있는 기회 요인이 분명하다고 짚었다. ▲AI 확산에 따른 전력 수요 증가 ▲에너지 전환 ▲글로벌 공급망 재편 등이 새로운 사업 기회를 만들고 있다는 분석이다.특히 올해를 ‘AI 비즈니스 임팩트’를 구체화하는 원년으로 선포했다. 그동안 현장에서 축적해 온 AI 활용 시도를 실제 사업 혁신과 수익 창출로 연결하겠다는 구상이다.허 회장은 “변화의 속도를 따라가지 못하면 뒤처질 수밖에 없다”며 “GS가 가장 잘할 수 있는 영역에 역량을 집중하고, 실행과 성과로 우리의 변화를 증명해 나가자”고 강조했다.서울비즈