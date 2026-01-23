“제주 한옥과 만난 감성 가전”… 제니퍼룸, MBC에브리원 ‘호텔 도깨비’서 눈길

이미지 확대 ‘호텔 도깨비’ 포스터(왼쪽)와 ‘바리스타 아르떼’ 커피머신. 제니퍼룸 제공

락앤락의 자회사 브랜드 제니퍼룸이 MBC에브리원 예능 프로그램 ‘호텔 도깨비’에 가전제품을 협업하며 브랜드 인지도 확대에 나섰다.제니퍼룸은 지난 20일 첫 방송된 호텔 도깨비에서 제주 전통 한옥 호텔을 배경으로 한 극 중 공간 곳곳에 홈카페 컬렉션을 배치했다. 제주의 자연과 한옥 특유의 아늑한 분위기에 어울리는 디자인으로 시청자들의 시선을 끌었다는 평가다.호텔 도깨비는 일주일 동안만 나타났다가 사라지는 신비로운 제주 한옥 호텔을 무대로, 고두심·권율·손나은·김동준·이대휘·전성곤 등 출연진이 도깨비가 돼 글로벌 손님을 맞이하는 힐링 리얼리티 예능이다. 제주도의 풍광과 따뜻한 콘셉트를 앞세워 기존 예능과 차별화한 K라이프스타일 감성을 담아냈다.방송에서는 손나은·이대휘·전성곤이 휴식 시간에 커피를 함께 즐기는 장면이 그려졌다. 출연진이 직접 바리스타가 돼 제니퍼룸 커피머신으로 커피를 내리는 모습이 자연스럽게 노출됐으며, 전성곤은 커피를 맛본 뒤 “정말 맛있다”고 소감을 전하기도 했다.해당 제품은 제니퍼룸의 ‘바리스타 아르떼’로, ‘2025 굿디자인(GD) 어워드’에서 우수 디자인으로 선정되며 디자인 경쟁력을 인정받았다. 듀얼 노즐과 대용량 물통을 적용해 사용 편의성을 높였고, 19bar 고압력 펌프와 프리인퓨전 시스템, 코니컬 버 그라인더를 탑재해 안정적인 커피 추출이 가능하도록 설계됐다.분리 세척이 가능한 브루잉 유닛과 직관적인 LED 디스플레이, 콤팩트한 디자인을 통해 위생 관리와 공간 활용성도 고려했다는 설명이다.제니퍼룸 관계자는 “브랜드의 감각적인 디자인과 호텔 도깨비의 콘셉트가 잘 어울려 협업을 진행했다”며 “방송 이후 제품에 대한 관심과 문의가 이어지고 있다”고 전했다.서울비즈