롯데百, 백화점 처음 동반성장지수 ‘최우수’ 획득

이미지 확대 롯데백화점 바이어와 중소파트너사 임직원이 참여한 ‘동행워크숍’. 롯데백화점 제공

롯데백화점이 동반성장위원회(이하 동반위)가 지난 10월 31일 발표한 2024년도 동반성장지수 평가에서 백화점·면세점 업종 처음으로 ‘최우수’ 등급을 받았다고 24일 밝혔다.동반성장지수는 동반위가 대기업·중소기업 간 동반성장 촉진을 목적으로 대기업의 동반성장 지수를 계량화해 매년 한 번 공표하는 지표다.롯데백화점 관계자는 “최우수 등급 획득은 파트너사와 함께 성장하고자 노력해온 그간 롯데백화점의 노력이 결실을 본 결과”라고 말했다.롯데백화점은 ‘더 높이 더 멀리! Together Lotte’라는 상생 슬로건에 맞춰 ‘공정거래 문화 준수’, ‘동반성장 강화’ 투트랙으로 파트너사와의 상생 전략을 추진해 왔다.공정거래 분야에서는 전 임직원 대상으로 연 2회 진행하는 ‘공정거래 필수교육’, 불공정 거래의 리스크를 경감하기 위해 법률 및 절차 준수 여부를 검토하는 ‘사전합의제도’, 파트너사와의 계약 과정의 오류를 줄이고 투명성을 확보한 ‘ECS(전자계약) 시스템’이 대표적이다.동반성장 부문에서는 국내 대표 금융사와 연계해 우대 금리 대출을 지원하는 1000억 규모의 ‘동반성장펀드’, 우수 중소파트너사에 마진 인하 혜택을 제공하는 ‘상생 마진 제도’ 등이 있으며, 파트너사와 지자체와의 소통 강화를 통해 동반성장 문화 확산을 지원하는 ‘동행 워크샵’도 운영 중이다.아울러 중소 파트너사의 판로 개척을 위한 전용 편집 매장인 ‘드림플라자’를 비롯해 ‘식품 안전 컨설팅’, ‘ESG 지원 컨설팅’ 등 파트너사의 역량 강화를 위한 지원 프로그램도 운영하고 있다.서울비즈