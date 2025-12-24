5년 계약 유지 시 보너스 주는 ‘푸본현대 연금보험 스피드’

이미지 확대 가입자가 직접 노후를 설계하고 스마트폰으로 간편하게 가입할 수 있는 ‘푸본현대 연금보험 스피드(무)’. 푸본현대생명 제공

푸본현대생명은 가입자가 직접 노후를 설계하고 스마트폰으로 간편하게 가입할 수 있는 모바일 전용 연금보험 ‘푸본현대 연금보험 스피드(무)’를 판매하고 있다.이 상품은 보험료 납입 기간을 짧게 설정하고, 계약을 오래 유지할수록 ‘장기유지보너스’가 추가 적립돼 더 많은 연금 재원을 마련할 수 있다. 가입자의 자금 운용 목적에 따라 ‘연금액강화형’과 ‘일반연금형’ 중 선택할 수 있다.연금액강화형은 수익성에 집중했다. 가입 후 5년이 지난 시점에 장기유지보너스를 지급하며, 보너스 발생 이후에는 필요에 따라 중도 인출이나 추가 납입이 가능하다.일반연금형은 자금 유동성에 무게를 뒀다. 가입 후 한 달만 지나도 수수료 없이 연 12회 중도 인출이 가능해 급전이 필요한 경우 유용하다. 추가 납입 기능을 활용하면 여유 자금을 효율적으로 굴릴 수 있다.가입 편의성도 높였다. 보험료 납입 기간을 3년 또는 5년 중 선택할 수 있으며, 가입 연령은 만 19세부터 최고 64세까지다. 월 납입 보험료는 가입자 나이에 따라 10만원(60세 이상은 20만원)부터 50만원까지 1000원 단위로 설정할 수 있다.수익률 측면에서도 강점을 갖췄다. 공시이율형 상품으로서 금리 변동 리스크를 고려해 5년 시점의 최저보증이율을 제시한다. 예컨대 40세 남성이 연금액강화형으로 월 20만원씩 3년간 납입할 경우 5년 시점의 환급률은 최저보증이율 적용 시에도 113.5% 수준에 달한다.연금 수령은 45세부터 최고 90세까지 선택할 수 있으며, 10년 이상 계약 유지 시 이자소득세 비과세 혜택도 누릴 수 있다.서울비즈