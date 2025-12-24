HS효성, 임직원 가족과 ‘호두까기인형’ 관람… “연말 소통 가치 더해”

이미지 확대 HS효성 호두까기인형 임직원 초청 포스터. HS효성 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HS효성이 연말을 맞아 임직원과 가족들에게 특별한 문화적 감동을 선사했다.HS효성은 사내 문화 예술 프로그램인 ‘컬처 투게더 시리즈’의 일환으로 국립발레단의 ‘호두까기인형’ 공연에 임직원과 가족 60명을 초청했다고 24일 밝혔다.올해로 4회째를 맞은 컬처 투게더 시리즈는 지난 7월 HS효성 그룹 출범 이후 조현상 부회장의 제안으로 시작된 대표적인 사내 소통 프로그램이다. 임직원들에게 폭넓은 문화 향유의 기회를 제공함으로써 창의적인 조직문화를 조성하고, 구성원 간의 유대감을 강화하겠다는 취지다.HS효성은 올해 세계적인 록밴드 ‘콜드플레이’의 내한공연을 시작으로 ▲디즈니 100주년 전시회 ▲싸이 흠뻑쇼 등 장르를 넘나드는 프로그램을 기획해 왔다. 이번 호두까기인형 공연까지 포함해 총 300여명의 임직원이 문화적 가치를 공유했다.이날 현장을 찾은 한 임직원은 “가족과 함께 수준 높은 발레 공연을 관람하며 잊지 못할 연말 추억을 만들었다”면서 “회사가 마련한 다양한 문화 프로그램을 통해 소속감과 자부심을 느낀다”고 소감을 전했다.서울비즈