포스코그룹 ‘리더십 매니페스토’ 완성… “조직문화 혁신 약속”

이미지 확대 포스코그룹의 차세대 리더십 체계를 담은 ‘리더십 매니페스토’. 포스코그룹 제공

포스코그룹이 급변하는 경영 환경에 대응하기 위해 조직문화 혁신의 나침반이 될 새로운 리더십 체계 ‘리더십 매니페스토’(Executive Leadership Manifesto)를 발표했다.23일 포스코그룹에 따르면 이번 매니페스토는 포스코그룹 임원 200여명이 지난 5월부터 10차례에 걸친 워크숍을 통해 6개월간 직접 머리를 맞대고 완성했다. 리더들이 현장에서 느끼는 고민과 성찰을 담아낸 ‘실행 중심’의 지침서다.매니페스토는 인트로(Intro), 액션(Action), 스토리(Story) 3개 챕터로 구성됐다. 가장 눈에 띄는 대목은 모든 리더십 원칙의 출발점으로 ‘안전’을 배치했다는 점이다. 안전을 단순한 체크리스트가 아닌 모든 성과와 논의에 앞서 반드시 확보해야 할 ‘절대적 전제조건’으로 못 박았다.액션 챕터에서는 안전, 성과창출, 업무방식, 소통, 인재육성 등 5개 영역에 걸친 14개 구체적 실천 기준을 제시했다.특히 주목할 점은 ‘AI 시대의 리더십’을 별도 영역으로 규정한 것이다. 포스코그룹은 AI를 미래 기술이 아닌 현재의 ‘필수 역량’으로 정의했다. 리더가 직접 AI 기술을 이해하고 업무에 활용하며 디지털 혁신을 주도해야 한다는 점을 명시했다.업무 방식과 소통에서도 대대적인 변화를 예고했다. 형식적인 보고와 회의에서 탈피해 실질 위주의 소통을 강조했으며, 정보를 독점하지 않는 투명함을 리더의 핵심 덕목으로 꼽았다.마지막 스토리 챕터에는 지난 6개월간 임원들이 나눈 처절한 성찰의 과정이 담겼다. 포스코그룹 관계자는 “조직문화는 결국 리더의 일상을 따라간다는 원칙 아래 임원들이 올해 반드시 지킬 원칙을 스스로 선택하고 서약했다”고 밝혔다.포스코그룹은 이번 매니페스토가 일회성 선언에 그치지 않도록 리더십 개발 프로그램과 연계하고, 현장 실행 점검 체계를 강화해 실질적인 조직 변화를 이끌어낸다는 방침이다.서울비즈