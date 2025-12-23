삼성카드, 오아시스마켓 이용 혜택 담은 ‘오아시스 삼성카드’ 출시

이미지 확대 삼성카드 ‘오아시스 삼성카드’. 삼성카드 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성카드가 새벽배송 전문 쇼핑몰 오아시스마켓 이용자에 각종 혜택을 주는 ‘오아시스 삼성카드’를 출시했다고 23일 밝혔다.오아시스마켓은 친환경·유기농 프리미엄 상품을 저렴한 가격에 제공하는 온오프라인 전문 쇼핑몰이다. 특히 365일 중단 없는 새벽배송 서비스를 제공해 소비자가 온라인에서도 신선식품을 언제나 안심하고 살 수 있다.오아시스 삼성카드는 오아시스마켓 특화 혜택과, 오아시스마켓 주 고객 층의 소비 패턴을 반영한 일상 혜택을 제공한다.먼저 오아시스마켓 온오프라인 매장에서 3만원 이상 결제 시 5000원 할인을 전월 실적에 따라 월 최대 4회 제공한다.또한 커피전문점·델리 이용금액의 50%를 월 5000원까지 할인해 준다. 의료 업종 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지, 올리브영·다이소 이용 시에는 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 제공한다. 이 외에도 해외 가맹점 이용 시에는 전월 이용 실적과 할인 한도 없이 1.5%를 할인해 준다.전월 이용실적, 할인한도, 혜택 업종 등 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지 또는 삼성카드·모니모 앱을 통해 확인할 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 1만 5000원이다.서울비즈