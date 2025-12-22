메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

미래에셋 ‘TIGER ETF’, 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-22 08:24
입력 2025-12-22 08:24
이미지 확대
미래에셋자산운용 ‘TIGER ETF’의 나스닥타워 홍보물. 미래에셋자산운용 제공
미래에셋자산운용 ‘TIGER ETF’의 나스닥타워 홍보물. 미래에셋자산운용 제공


미래에셋자산운용의 ‘TIGER ETF’가 국내 ETF 시장에서 개인 투자자들의 가장 많은 선택을 받는 것으로 나타났다.

한국거래소에 따르면 지난달 말 기준 TIGER ETF의 개인 보유 금액은 37조 7000억원으로, 전체 시장(96조원)의 약 40%를 점유하고 있다.

TIGER ETF는 2021년 11월 이후 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위 자리를 지켜오고 있다. 올 상반기 TIGER ETF의 개인 순매수 대금은 4조 558억원을 기록하며 국내 브랜드 중 유일하게 4조원을 돌파했다. 특히 단일 상품인 ‘TIGER 미국 S&P500’은 상반기에만 1조 1626억원이 몰리며 전체 ETF 중 유일하게 순매수 1조원 클럽에 이름을 올렸다.

미래에셋은 미국 상품 중심의 포트폴리오에서 올해는 중국, 금, 국내 투자 ETF 등을 상장시키며 라인업을 확장 중이다. 자회사 ‘글로벌X 호주’의 노하우를 이식한 ‘TIGER KRX 금현물’은 연 0.15%의 최저 수준 보수로 비용 민감도가 높은 개인들을 공략했다. 또한 전 세계 48개국 1만여개 종목에 분산 투자하는 ‘TIGER 토탈월드스탁액티브’를 선보이며 글로벌 투자 유니버스의 98%를 커버하는 균형 잡힌 포트폴리오를 제안하고 있다.



이런 성과 배경에는 글로벌 네트워크가 자리한다. 미래에셋의 전 세계 ETF 운용 규모는 291조원(글로벌 12위)에 달한다. 최근 10년간 글로벌 운용사 평균 성장률(17.8%)의 두 배에 가까운 34.4%의 연평균 성장률을 기록하며 몸집을 불리고 있다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
TIGER ETF가 개인 투자자 점유율 1위를 유지한 기간은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기