미래에셋 ‘TIGER ETF’, 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위

이미지 확대 미래에셋자산운용 ‘TIGER ETF’의 나스닥타워 홍보물. 미래에셋자산운용 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미래에셋자산운용의 ‘TIGER ETF’가 국내 ETF 시장에서 개인 투자자들의 가장 많은 선택을 받는 것으로 나타났다.한국거래소에 따르면 지난달 말 기준 TIGER ETF의 개인 보유 금액은 37조 7000억원으로, 전체 시장(96조원)의 약 40%를 점유하고 있다.TIGER ETF는 2021년 11월 이후 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위 자리를 지켜오고 있다. 올 상반기 TIGER ETF의 개인 순매수 대금은 4조 558억원을 기록하며 국내 브랜드 중 유일하게 4조원을 돌파했다. 특히 단일 상품인 ‘TIGER 미국 S&P500’은 상반기에만 1조 1626억원이 몰리며 전체 ETF 중 유일하게 순매수 1조원 클럽에 이름을 올렸다.미래에셋은 미국 상품 중심의 포트폴리오에서 올해는 중국, 금, 국내 투자 ETF 등을 상장시키며 라인업을 확장 중이다. 자회사 ‘글로벌X 호주’의 노하우를 이식한 ‘TIGER KRX 금현물’은 연 0.15%의 최저 수준 보수로 비용 민감도가 높은 개인들을 공략했다. 또한 전 세계 48개국 1만여개 종목에 분산 투자하는 ‘TIGER 토탈월드스탁액티브’를 선보이며 글로벌 투자 유니버스의 98%를 커버하는 균형 잡힌 포트폴리오를 제안하고 있다.이런 성과 배경에는 글로벌 네트워크가 자리한다. 미래에셋의 전 세계 ETF 운용 규모는 291조원(글로벌 12위)에 달한다. 최근 10년간 글로벌 운용사 평균 성장률(17.8%)의 두 배에 가까운 34.4%의 연평균 성장률을 기록하며 몸집을 불리고 있다.서울비즈