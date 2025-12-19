현대모비스, 동반성장지수 7년 연속 ‘최우수’… “상생경영 결실”

이미지 확대 현대모비스 대리점 컨퍼런스. 현대모비스 제공

현대모비스가 전방위적 상생경영을 통해 협력사와 함께 성장하는 동반성장 생태계를 구축하며 산업 전반의 경쟁력을 높이고 있다. 기술·인재·금융·ESG 등 다양한 분야에서 지속적인 지원을 이어온 성과로, 현대모비스는 지난달 발표된 동반성장지수 평가에서 7년 연속 ‘최우수 등급’을 받으며 ‘최우수 명예기업’에 선정됐다.현대모비스는 공정하고 투명한 거래 문화를 바탕으로 업계 대표 동반성장 기업으로 자리매김하고 있다. 최근에는 그간의 상생 프로그램과 성과를 체계적으로 정리한 동반성장 안내책자를 발간해 협력사와 이해관계자와의 소통도 강화했다.특히 올해는 협력사의 ESG 경쟁력 강화를 위해 전과정평가(LCA) 컨설팅을 새롭게 도입했다. 원재료 조달부터 생산, 폐기까지 환경 영향을 분석해 글로벌 완성차 고객사의 탄소배출 요구에 대응할 수 있도록 돕는 프로그램으로, 현대모비스는 이를 무상으로 제공하며 지속가능한 공급망 구축을 지원한다.미래 모빌리티 시대를 대비한 인재 육성에도 힘을 쏟고 있다. 모빌리티 소프트웨어 전문 교육 과정인 ‘모비우스 부트캠프’를 통해 협력사 인력 양성과 채용을 지원하고 있으며, 첫 기수에만 300명이 참여해 미래차 핵심 기술 역량을 강화하고 있다.현대모비스의 상생경영은 협력사의 실질적인 성장으로 이어지고 있다. 최근 3년간 협력사에 지급한 구매대금은 약 150조원에 달하며, 국내외 4100여개 협력사와 안정적인 협업 체계를 유지하고 있다. 글로벌 완성차 대상 수주 확대 역시 협력사 성장의 기반이 되고 있다.현대모비스 관계자는 “앞으로도 글로벌 경쟁력 강화와 지속가능한 산업 생태계 조성을 목표로 동반성장 전략을 지속 추진해 나갈 방침”이라고 밝혔다.서울비즈