‘아이언 명가’ 브리지스톤골프의 아이언 3종 라인업 완성

이미지 확대 브리지스톤골프의 V300 9, 242CB+, 241CB 이미지. 석교상사 제공

브리지스톤골프(석교상사)가 ‘국민 아이언’의 명성을 잇는 V300 9을 필두로 입문자부터 투어 프로까지 아우르는 아이언 3종 라인업을 완성했다.시장의 주인공은 단연 부동의 판매 1위 시리즈인 V300 9이다. 이번 9세대 모델은 특유의 관용성과 타감을 유지하면서도 번호별 설계를 롱·미들·숏·웨지 등 4개 파트로 구분해 무게 중심을 더욱 세밀하게 설계했다. 특히 헤드의 가로 무게 배분을 번호별로 달리해 관성모멘트(MOI)를 최적화했으며, 웨지에는 사선 방향 밀링을 추가해 정교한 스핀 컨트롤을 돕는다. 초급자에게 필요한 편안함에 중상급자 수준의 조작성까지 더했다는 평가다.브리지스톤골프는 V300 9과 함께 투어 모델인 241CB와 밸런스형 242CB+를 통해 빈틈없는 라인업을 구축했다. 241CB는 고진영, 박현경 등 최정상 프로들이 사용하는 프리미엄 연철 단조 아이언으로 날카로운 조작성이 강점이다. 신제품 242CB+는 V300의 안정감에 날렵한 외관을 결합한 모델로, 비거리와 손맛을 동시에 원하는 골퍼에게 최적의 대안을 제시한다.V300 9은 8자루 세트, 241CB와 242CB+는 6자루 세트가 기본 구성이다. 자세한 내용은 브리지스톤골프 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.박영주 기자